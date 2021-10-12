ارتفاع مبيعات الأعمال الفنية عبر الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021, 10:42 صباحا
جانب من معرض كريب طوكيو للفن الرقمي في 25 يونيو 2021 (أ ف ب)

أصدرت شركة التأمين المتخصصة «هيسكوكس» تقريرًا، الإثنين، أكدت فيه مواصلة مشتريات الأعمال الفنية عبر الإنترنت التي ازدهرت العام 2020 بفعل أزمة «كوفيد-19» الصحية وحالات الحجر المتتالية، ارتفاعها في النصف الأول من سنة 2021.

وسجلت المبيعات الدولية عبر الإنترنت قيمة قياسية بلغت 6.8 مليار دولار، في النصف الأول من السنة (بزيادة 72% عن النصف الأول من العام 2020) ويمكن أن تصل إلى قيمة تاريخية قدرها 13.5 مليار دولار بحلول نهاية السنة إذا استمرت وتيرتها، بحسب التقرير، وفق «فرانس برس».

ازدهار المبيعات
لاحظ معدو الدراسة أن «ثقة المشترين شكلت الرافعة الرئيسية لازدهار المبيعات عبر الإنترنت»، مشيرين إلى أن «كثرًا منهم وافقوا على دفع مبالغ أكبر من ذي قبل في مقابل الأعمال الفنية».

ففي النصف الأول من 2021، بلغ متوسط السعر المدفوع في المزادات التي أقامتها عبر الإنترنت حصريًّا دور «سوذيز» و«كريستيز» و«فيليبس» 24291 دولارًا، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه العام 2019 (8529 دولارًا).

تقنية «إن إف تي»
أما ظاهرة تقنية «إن إف تي» (الرموز غير القابلة للاستبدال) التي تقوم على منح شهادة أصالة لمواد رقمية، من صور وفيديوهات وتغريدات وسواها، فأحدثت ثورة في سوق الفنون العالمية، وقد أدرجتها 14 في المئة من المنصات المتخصصة في عروضها، وتعتزم 38 في المئة منها اعتمادها في المستقبل القريب.

وبلغت مبيعات الأعمال الفنية والمقتنيات المشفرة بتقنية «إن إف تي» منذ بداية السنة نحو 3.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر، نظرًا إلى ما توفره هذه التقنية من إمكانات لتكوين المجموعات الفنية، سواء بصيغة مادية أو عبر الإنترنت، بحسب التقرير.

واستند التقرير إلى دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق «آرت تكتيك» التي تتخذ من لندن مقرًّا لصالح «هيسكوكس» وشملت مشترين من كل القارات.

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