تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز في افتتاح «القومي للمسرح المصري»

المهرجان يقام في الفترة من 27 سبتمبر حتى 9 أكتوبر 2021 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لـ«المهرجان القومي للمسرح المصري» في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، المقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 9 أكتوبر، تكريم اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي.

وقال الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، إن تكريم الراحلين في الدورة المقبلة جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، وتكريم سمير غانم بالتحديد كان مقررًا ومحسومًا مع نهاية الدورة الماضية بسبب بصماته المهمة في المسرح الكوميدي، ولكن القدر منع تكريمه حيًّا، أما الراحلة دلال عبدالعزيز فلها إسهاماتها المعروفة في مسرحي القطاع العام والخاص، ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين.

يشار إلى أن الفنان سمير غانم يعد واحدًا من أهم نجوم المسرح المصري والعربي، ويمتلك حضورًا قويًّا وخفة ظل وقدرة كبيرة على فن الارتجال في المسرح ومن أشهر أعماله: «بهلول في إسطنبول»، «موسيقى في الحي الشرقي»، «مراتي زعيمة عصابة»، «دو ري مي فاصوليا»، «أنا ومراتي ومونيكا»، «المتزوجون»، «ترا لم لم»، «مين جوز مين»، و«أهلًا يا دكتور»، وكانت آخر أعماله المسرحية «الزهر لما يلعب».

أما الفنانة دلال عبدالعزيز فقد قدمت الكثير من الأعمال، وقدمت أكثر من خمسة عشر عملًا مسرحيًّا مع كبار نجوم المسرح منهم زوجها الراحل سمير غانم والنجم يحيى الفخراني والفنان الراحل جورج سيدهم، ومنها «أهلًا يا دكتور»، «حب في التخشيبة»، «الأم شجاعة»، «هالة حبيبتي، «فارس وبني خيبان»، «أخويا هايص وأنا لايص»، و«جوازة طلياني».

اللجنة العليا لـ«المهرجان القومي للمسرح المصري» في دورته الرابعة عشرة، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، قررت استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.