رحيل الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع

الإذاعي الليبي عبدالفتاح الوسيع (الإنترنت)

نعى الوسط الإعلامي الفني في ليبيا الإذاعي الليبي المعروف، عبد الفتاح الوسيع، الذي رحل، الأحد، في مدينة بنغازي عن عمر ناهز الـ83 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعد الراحل من أبرز الأصوات الإذاعية المتفردة، التي عرفها الراديو والتلفزيون الليبيان، من خلال ما قدمه عبر نشرات الأخبار والبرامج الوثائقية، خلال العقود الستة الماضية، إلى جانب عطائه المتنوع في مجال المسرح تمثيلًا وإخراجًا.

ويعتبر الوسيع من مؤسسي المسرح الوطني في بنغازي، ومن رواد التلفزيون الليبي، ومن الأعمال المسرحية التي ارتبط بها اسمه، «زيارة السيدة العجوز» و«القاعدة والاستثناء» و«في سبيل الحرية»، وشارك الراحل في فيلم «الرسالة» العالمي للمخرج مصطفى العقاد بدور سعد بن عبادة.

وُلد الإعلامي عبدالفتاح الوسيع بمدينة بنغازي العام 1938، وتلقى تعليمه الأول في منطقة توكرة، حيث أكمل دراسته بالجامعة الليبية وتحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي العام 1963 عمل مترجمًا للغة الإنجليزية، وانضم الراحل إلى المسرح القومي «الوطني حاليًا» والتحق بالعمل كمتعاون في الإذاعة الليبية وقدم وأخرج عديد البرامج حتى العام 1967 والذي انتقل إلى الإذاعة بشكل رسمي، حتى وصل سنة 1978 للعمل بالقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية بلندن.

اشتهر الراحل بصوته الرخيم وله العديد من البرامج والأشرطة الوثائقية التي كانت بصوته وأهمها «وثائقيات العالم في الحرب» عن الحرب العالميتين الأولى والثانية، وله عديد البرامج المسموعة من أهمها «كي لا ننسى» وقدم برنامج «دروب النور» صحبة الفنان السوري عبدالرحمن آل رشي والفنانة منى واصف وسلسلة من الأشرطة الوثائقية عن العالم الحي، 50 شريطًا وثائقيًّا عن التاريخ والسياسة ونضالات الشعوب، ومن أبرز الأعمال التي حملت صوته مقدمة وخاتمة فيلم عمر المختار.

