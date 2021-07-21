أحمد عز يتصدر إيرادات عيد الأضحى بـ«العارف»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 01:40 مساء
أحمد عز في كواليس العرض الخاص لفيلمه «العارف» (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر فيلم «العارف» للنجم المصري أحمد عز شباك الإيرادات منذ اليوم الأول لطرحه في دور العرض الأسبوع الماضي، ومع بداية أيام عيد الأضحى، الثلاثاء، حقق الفيلم 3 ملايين و214 ألفًا و426 جنيها، منفردًا بالمركز الأول.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وجاء في المركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبدالعزيز، حيث حقق مليونا و470 ألفا و348 جنيها، وهو من بطولة دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

وفي المرتبة الثالثة، جاء فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني؛ حيث حقق مليونا و229 ألفا و88 جنيها، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم «أحمد نوتردام» 21 ألفا و931 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

وحقق فيلم «ماما حامل» 3 آلاف و562 جنيها، وهو من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي، شريف دسوقي، هدى مجد، سامي مغاوري، بدرية طلبة، وسارة عبدالرحمن، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

بينما حقق فيلم «ديدو» 5 آلاف و840 جنيها، وهو من بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

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