مهرجان الجونة يعرض الفيلم المصري «ريش» بعد فوزه في «كان»

عرض الفيلم المصري «ريش» بمهرجان الجونة السينمائي بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي على «فيسبوك» عَرض الفيلم المصري «ريش»، للمخرج عمر الزهيري في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة للمهرجان، وذلك بعد فوزه بالجائزة الكبرى للدورة الـ60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان.

مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 74، شهد عرض الفيلم العالمى الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى بالمهرجان.

و«ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، واشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر.

ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغيُّر المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثًا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيُّرٍ قاسٍ وعبثي.

عرض الفيلم المصري «ريش» بمهرجان الجونة السينمائي بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان (خاص لـ بوابة الوسط)

عرض الفيلم المصري «ريش» بمهرجان الجونة السينمائي بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان كان (خاص لـ بوابة الوسط)