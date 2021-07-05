محمود العسيلي يطرح «على خدك» (فيديو)

محمود العسيلي في مشهد من فيديو كليب «على خدك» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح المطرب المصري محمود العسيلي فيديو كليب أغنيته الجديدة «على خدك»، وذلك عبر قناته الرسمية على «يوتيوب».

أغنية «على خدك» من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، إنتاج «دي إس ميديا»، والفيديو كليب من إخراج رونا العريان.

الفيديو كليب تم تصويره في أجواء أوروبية ويحمل بعض الأجواء الرومانسية التي تناسب موسم الصيف، وعلّق العسيلي، على طرح الأغنية، قائلًا: «بداية الصيف وبداية حاجات كتير قوي قريب».

ويقول مطلع الأغنية:

ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين

وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش

وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش

وعلى خدك أدي بوسة على خدك

وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك

وكفاية اللي إحنا ضيعناه

وعلى خدك أدي بوسة على خدك

يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك

ده وجودك بالنسبة ليا حياة

يشار إلى أن آخر أعمال محمود العسيلي، كانت أغنية «بقت معايا» من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أمير هداية، إنتاج «دي إس ميديا» و«صوت الدلتا»، ومن إخراج إبراهيم حدرج.