«خليجيون في حب مصر»: مهرجان سينمائي عربي في طنجة المغربية

يوسف العميري رئيس جمعية «خليجيون في حب مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

تستقبل طنجة المغربية «المهرجان الدولي للسينما والتلفزة» 2021، برعاية جامعة الدول العربية والاتحاد العام للفنانين العرب والمركز السينمائي المغربي، الذي تنظمه جمعية «خليجون في حب مصر» وجمعية «معًا» المغربية، المقرر إقامته في الفترة بين 4 و 13 نوفمبر المقبل.

وقال رئيس الجمعية، يوسف العميري، في تصريح صحفي: «لقد آن الأوان لخلق مهرجان عربي دولي خاص بالسينما والتلفزة من أجل النهوض بقطاع الإنتاج العربي من حيث المواكبة الدولية والاستمرارية في العطاء والتبادل الحقيقي بين السينمائيين والمثقفين العرب والعالميين، والعمل الجاد على تطوير المرئيات من سينما وتلفزة والإسهام في نشر الثقافة السينمائية العربية».

وأكد العميري أن المهرجان سيركز على أن يكون أداؤه مختلفًا وفعالًا، حيث «يهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركات المنتجة، حيث يجمع في وقت واحد العملاء المحتملين والمنافسين المتخصصين، وسيساعد على خلق منصة تبادل، حيث العرض والطلب جنبًا إلى جنب واتصال مباشر مع المهتمين بالقطاع السمعي البصري، ما يمنحهم الفرصة للرفع من منتجاتهم والعثور على شركاء جدد وإجراء مبيعات مباشرة من خلال الملتقى الذي سيعقد إلى جانب المهرجان»، وبالتالي سيتميز بأن يكون فعالًا طيلة فترة وجوده وليس مرتبطًا في ليلة الختام فقط.

وأثنى العميري على دعم المغرب حكومة وشعبًا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس اتحاد الفنانين العرب وجميع المشاركين والقائمين على «المهرجان الدولي للسينما والتلفزة» طنجة 2021.

وعن سبب اختيار طنجة المغربية لاستقبال المهرجان، ذكر العميري أن هذه المدينة تعد من أكبر المراكز في المغرب وصاحبة موقع استراتيجي وتاريخي مهم، ولا تزال نقطة اتصال بين عديد الحضارات، وبها أكبر المؤسسات الحكومية وتعتبر مركزًا استراتيجيًّا لقارة أفريقيا بأكملها، لا سيما مع تميزها بأكبر المراكز التعليمية وقاعات الفنون والمسارح والموسيقى.