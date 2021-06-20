عاطف بشاي يوثق أعمال يوسف إدريس في «الإسماعيلية السينمائي»

من ندوة كتاب «يوسف إدريس بين السينما والأدب» في «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أقام مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة»، الأحد، ندوة لمناقشة كتاب «يوسف إدريس بين الأدب والسينما» للكاتب عاطف بشاي والصادر ضمن إصدارات كتب المهرجان في دورته الثانية والعشرين.

حضر الندوة التي أقيمت في قصر ثقافة الإسماعيلية كلا من الدكتور سمير فرج، المخرج هاني لاشين، النقاد مجدي الطيب، ماجدة موريس، صفاء الليثي، حنان أبو الضياء، سيد محمود سلام، ومحمد قناوي، والدكتور خالد منتصر، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد. وأدار الندوة الإعلامي إمام عمر.

وتحدث في البداية، الكاتب عاطف بشاي معربا عن سعادته بتواجده وسط قامة من المثقفين، مؤكدا حبه الشديد ليوسف إدريس التي امتدت من فترة السبعينيات حتى اليوم، كما أكد أنه يوسف إدريس يعد من أعظم كتاب القصة القصيرة والذي كان منفردا ولكنه لم ينال ما يستحق من التقدير.

وأشار إلى أن السينما ظلمت أعمال إدريس مثل فيلم «الحرام» واستبعدت الإسقاط السياسي لحكاية عزيزة وإلقاء اللوم عليها.

فيما تساءل الصحفي سيد محمود عن الجزء القاتم في شخصية إدريس ودائما ما تجده معارضا، مضيفا أن إدريس دائما كان يقول: «إنني أكتب كي يعارضني الناس».

وأكد محمود أن بعض الأعمال شوهت من قبل المخرجين أمثال حسام الدين مصطفى عندما أخرج «قاع المدينة» ونشب خلافا أيضا مع الكاتب مصطفى محرم بسبب فيلم «أزمة شرف» حيث شارك محرم في تشويه الفيلم.

كما أكد أن نجيب محفوظ كان لديه طابع شعبي واستغل تجاريا وهذا لا يوجد عند إدريس لكنه موهوب في تحديد الزمن والمكان، أما نجيب فكان دقيقا في البناء الدرامي الدقيق.

وقال محمد قناوي إن إدريس أعظم من كتب القصة القصيرة لكنه لم يحظى بفرصة مثل نجيب محفوظ في السينما، كان نجيب يكتب سيناريوهات أعماله ويطلق عليه رجل الساعة عكس إدريس الذي كان يكتب أحيانا على ورق مناديل.

من ندوة كتاب «يوسف إدريس بين السينما والأدب» في «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)