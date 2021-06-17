افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

وزيرة الثفافة المصرية تفتتح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)

انطلقت مساء الأربعاء، فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الثانية والعشرين، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما.

وحضر الافتتاح أيضا الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة، وعدد من صناع السينما والفنانين وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والنجم صبري فواز، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرجة هالة خليل والسيناريست تامر حبيب.

وشهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على شاطئ البحر لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية، حيث التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان.

كلمة وزيرة الثقافة

وفي كلمتها، تقدمت وزيرة الثقافة بالشكر لكل من ساهم فى خروج الدورة ٢٢ من عمر المهرجان للنور، وأثنت على إدارة المهرجان التى نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات.

وقالت إن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يعلن أن الأفلام القصيرة رحلة لكشف الحقائق وطرح القضايا للتغلب عليها، مشيرة إلى فخر مصر بأن تكون روسيا ضيف شرف لإقامة المهرجان.

وأضافت عبدالدايم أنه من خلال هذه الدورة يترسخ الإيمان بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في دعم رسالة مصر على مدار التاريخ باعتبارها معبرا للمحبة وجسرا للتواصل بين شعوب العالم.

رئيس المهرجان

تحدث الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس المهرجان، عن التحديات والصعوبات، التي واجهت إقامة الدورة الحالية، بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك كان هناك دعم كبير وإصرار من وزيرة الثقافة على إقامة المهرجان الذى يعد من أهم وأقدم المهرجانات السينمائية التي تهتم بالسينما التسجيلية.

وأكد أن مهرجان الإسماعيلية في هذه الدورة سيشهد عددا من الفعاليات المميزة، التي تليق بكل من يهتم بخروجه بصورة مشرفة.

بدوره، أشار محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، إلى أن «هذه الدورة شهدت العديد من الصعوبات، التي كشفت عن ضرورة وجود إدارة تقدم فنا حقيقيا، بهدف محاربة الإرهاب بالفن وهذا ما لمسناه في اهتمام وزارة الثقافة على إقامة هذه الدورة في تحدٍ لكل الصعوبات».

وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن الإسماعيلية بلد البطولات والصمود، وهذا ما نشاهده في كل حدث مهم تحتضنه أرض المحافظة، لافتا إلى أن أهمية هذه الدورة بعد إلغائها بسبب تفشي كورونا، لكن القائمين على المهرجان حملوا على عاتقهم مواجهة أي صعاب لنشر الثقافات وخلق جيل واعٍ بأهمية الفن علاوة على ذلك تحقيق أهداف تخدم المجتمع. وأضاف أن هذا المهرجان يخاطب شعوب العالم للرقي بالذوق العام وتنمية الوعي الثقافي.

وأشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية أخذ جسور التواصل مع شعوب العالم وحقق أهدافا سامية من أجل الارتقاء بالفن وتزامن هذه الدورة ذكرى ثورة 30 يونيو، ليعيد إلى أذهاننا قوة وإرادة القيادة السياسية لمحاربة الإرهاب.

تكريم رجاء الجداوي

شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، ابنة مدينة الإسماعيلية، إذ تسلمت التكريم ابنتها أميرة مختار التي تقدمت بالشكر إلى إدارة المهرجان، مؤكدة أن روح الفنانة رجاء الجداوي سعيدة بهذا التكريم. وشهد حفل الافتتاح أغنية أرض الحرية للفنان عماد كمال.

وعرض في الافتتاح الفيلم السويسري «فرح» إخراج جوليا بانتر، والتى اعتذرت عن عدم الحضور، بسبب ظروف وباء كورونا، والفيلم وثائقي طويل تدور أحداثه في «80 دقيقة»، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع المصري على إعادة اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين اجتماعيا وثقافيا ودينيا.

وزيرة الثفافة المصرية تفتتح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)

وزيرة الثفافة المصرية تفتتح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)

وزيرة الثفافة المصرية تفتتح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)