مشاركة ليبية في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بالإسكندرية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 05 يونيو 2021, 06:26 مساء
الفنان أيمن نحول. (الوسط)

تشارك فرقة «الركح» الدولي للمسرح والفنون من بنغازي بمسرحية «عجاف200+» في مهرجان «مسرح بلا إنتاج» بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية. 

وقال الفنان أيمن نحول لـ«بوابة الوسط» السبت: «سنكون في الموعد مشاركين بمهرجان بلا إنتاج في دورته الـ(11) بعرض مسرحية (عجاف200+) للكاتب العراقي سعد هذابي وإخراج وسيم بورويص، وتمثيل حاتم قرقوم، وأيمن نحول، وأحمد المطردي، ومحمود الورفلي، والشؤون الإدارية علي رحيل، وإدارة مسرحية وإضاءة أحمد الرياني». 

وأشار نحول إلى أن المهرجان سيكون في «شهر أغسطس المقبل برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة المخرج جمال ياقوت، ويديره الفنان إبراهيم الفرن، وبمشاركة العديد من الدول العالمية والعربية، منها إسبانيا والسعودية والإمارات والكويت ولبنان وسويسرا وإيطاليا وتونس وفلسطين والكويت».  

وأعلن المسؤولون عن مهرجان «مسرح بلا إنتاج» في شهر أبريل الماضي عن شروط استقبال المشاركات من مختلف الدول العالمية والعربية، وكان من أبرز الشروط الخاصة بالدورة الحادية عشرة من المهرجان، ضرورة أن لا يحتوي العرض المسرحي المقدم على أي مشاهد خارجة أو خادشة للحياء.

كما يجب أن لا تقل مدة العمل المسرحي عن 30 دقيقة ولا تزيد على 75 دقيقة، ويفضل أن يعتمد العرض المتقدم للمشاركة على صورة بصرية أو جسدية بجانب الوسيط الكلامي، حتى يسهل على المتفرج تلقي العرض في حال كانت اللغة الكلامية المستخدمة غير العربية أو الإنجليزية.

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