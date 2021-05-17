«الشيطان» يثير الجدل في قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 01:13 مساء
المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو التي تمثل قبرص في مسابقة يوروفيجن خلال تدربّها على العرض الذي ستقدمه ضمن المسابقة في مدينة روتردام الهولندية (أ ف ب)

ارتفعت وتيرة الجدل في قبرص، مؤخرا، بشأن الأغنية التي اختارتها الجزيرة لتمثيلها في مسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية.

واختارت الجزيرة أغنية «إل ديابلو» («الشيطان» بالإسبانية)، وتؤديها المغنية اليونانية إيلينا تسانغرينو، وفق «فرانس برس».

وشاركت الجزيرة للمرة الأولى في مسابقة «يوروفيجن» العام 1981، وتحمل الرقم القياسي في العدد الأكبر من المشاركات من دون فوز، وحققت أفضل تصنيف لها في العام 2018 بحلولها في المرتبة الثانية.

وأثارت «إل ديابلو» ضجة واسعة، منذ إبداء الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية وجماعات دينية احتجاجها على الأغنية معتبرة إياها تجديفية. وتتناول الأغنية الوقوع في حب الشيطان.

وتغني تسانغرينو فيها «أعطيت قلبي لإل ديابلو.. لأنه قال لي إنني ملاكه».

ورأت الكنيسة القبرصية أن الأغنية جعلت القيم الأخلاقية للدولة موضع «سخرية عالمية»، من خلال دعوتها إلى «الاستسلام للشيطان».

واعتبرت الكنيسة أن الأغنية «تركز بصورة أساسية على امتداح خضوع البشر قدريا لسلطة الشيطان»، مما يشكل إساءة إلى «تاريخ الجزيرة وثقافتها وتقاليدها».

وأقيم تحرك احتجاجي أمام مبنى قناة التليفزيون العامة «سي واي بي سي» في نيقوسيا دعا المشاركون فيه إلى سحب الأغنية من المسابقة.

إلا أن الحكومة و«سي واي بي سي» أكدتا أنه لا علاقة للأغنية بعبادة الشيطان، وشددتا على كون حرية التعبير محمية.

وقالت المغنية لموقع «ويويبلوغز»: إن الأغنية تتناول «علاقة سيئة مع شخص ما».

وأوضحت أن الأغنية «لا تتعلق بالشيطان». وأضافت: «في نهاية الأغنية، أخرج من العلاقة».

ومع أن القبارصة اليونانيين معجبون بشدة بـ«يوروفيجن»، إلا أن الجزيرة لا تعتبر عادة من المرشحين البارزين. أما هذه المرة فوصفت بأنها واحدة من الأوفر حظا للفوز في النهائي الذي يقام السبت في مدينة روتردام الهولندية.

وقوبلت البروفات التي أجرتها تساغرينو (26 عاما) في روتردام بمراجعات نقدية إيجابية، وشبّه البعض المغنية المولودة في أثينا بليدي غاغا.

وكانت بداية شهرة تساغرينو عندما شاركت وهي في الرابعة عشرة في برنامج «غريس غوت تالنت»، ووصلت إلى الدور نصف النهائي، وكانت عضوا في فرقة لموسيقى البوب قبل أن تستقل، وتصبح مغنية منفردة العام 2018.

وجذبت مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بتسانغرينو على «يوتيوب» ملايين المشاهدات، وبلغ عدد متابعيها على «إنستغرام» نحو 100 ألف.

وأدى الجدل بشأن «إل ديابلو» إلى بلوغ عدد مشاهدات الفيديو الموسيقي الخاص بها نحو 3,3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب».

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