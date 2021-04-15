حنان مطاوع: أنا امرأة قوية في «القاهرة كابول»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 02:05 مساء
حنان مطاوع في مشهد من مسلسل «القاهرة كابول» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع تفاصيل شخصيتها في مسلسل «القاهرة كابول»، مشيرة إلى أن الفن الدرامي بنظرها ليس مجرد حكاية نرويها فحسب، بل هو متعة مشاهَدة، وترفيه نترقبه ونتابعه بشوق، إلى جانب القيمة الدرامية التي تطرحها الحكاية نفسها.

وأضافت: «أبطال هذه الحكاية جمعتهم يوما عمارة سكنية واحدة ونشأت بينهم صداقة إضافة إلى حسن الجوار، لكن نظرا لتبدل الأحداث في حياتهم تمر شخصياتهم بتغييرات وانقلابات جذرية على الرغم من انتمائهم إلى مكان واحد وبيئة واحدة، فباتوا في المحصلة شخصيات شديدة الاختلاف من حيث ارتباطهم بأفكار تصل إلى حدود التناقض»، وفقا لبيان.
وتشير حنان إلى أن «العمل يسلّط الضوء على فترات متعاقبة من تاريخ المنطقة ومصر والعالم بأسره، من ضمنها حقبة التسعينات وما شهدته من أحداث؛ حيث تبرز دور الأيادي الخارجية التي حاولت تنمية الأفكار المتطرفة في مجتمعاتنا بهدف النيل منها».

وحول طبيعة الشخصية التي تقدّمها في العمل، تقول الفنانة المصرية: «ألعب دور منال ابنة الأستاذ حسن، وهي نموذج المرأة المصرية التي تعبر عن الشريحة الأوسع من الشعب، فهي امرأة تتميز بالقوة والصلابة وخفة الظل والعفوية، فضلاً عن كونها صاحبة موقف من كل ما يدور على الساحة».

وتُردف: «عندما نتابع العمل سنشعر بأننا قابلنا منال في مكان ما في مصر، فهي شخصية شديدة الجاذبية والواقعية». وتختم: «هذا أول عمل يجمعني بخالد الصاوي الذي ألتقي وإياه في مشاهد مؤثرة للغاية.. فيما تجمعني بطارق لطفي مشاهَد أكبر عدداً ومواقف أكثر تنوّعاً خلال الأحداث، وكذلك الأمر بالنسبة لنبيل الحلفاوي الذي يلعب دور والدي في المسلسل».

«القاهرة كابول» من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي. بطولة كوكبة من نجوم الدراما: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، إسراء رخا، نورا عبدالرحمن، محمد ناصر، كارولين خليل، بالإضافة إلى مشاركة أحمد رزق كضيف شرف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 1)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 1)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 1)
فيديو
الاتحاد الأوروبي يفاوض «فايزر» لطلب 1.8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023
دولى
وفاة برني مادوف صاحب أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ
دولى
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترصد أهم أرقام وإحصاءات الأسبوع السابع من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
السلطات الصحية الأميركية توصي بتجميد استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» إثر مخاوف ...
دولى
إبراهيم الكوني: أنا في سباق مع الزمن لكي أنزف كما ينبغي
ثقافة وفن
تركيا وليبيا تجددان تمسكهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية
ليبيا
في ضريح أتاتورك.. ماذا كتب الدبيبة؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أضرار ترك خزان الوقود شبه فارغ