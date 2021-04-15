حنان مطاوع: أنا امرأة قوية في «القاهرة كابول»

حنان مطاوع في مشهد من مسلسل «القاهرة كابول» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع تفاصيل شخصيتها في مسلسل «القاهرة كابول»، مشيرة إلى أن الفن الدرامي بنظرها ليس مجرد حكاية نرويها فحسب، بل هو متعة مشاهَدة، وترفيه نترقبه ونتابعه بشوق، إلى جانب القيمة الدرامية التي تطرحها الحكاية نفسها.

وأضافت: «أبطال هذه الحكاية جمعتهم يوما عمارة سكنية واحدة ونشأت بينهم صداقة إضافة إلى حسن الجوار، لكن نظرا لتبدل الأحداث في حياتهم تمر شخصياتهم بتغييرات وانقلابات جذرية على الرغم من انتمائهم إلى مكان واحد وبيئة واحدة، فباتوا في المحصلة شخصيات شديدة الاختلاف من حيث ارتباطهم بأفكار تصل إلى حدود التناقض»، وفقا لبيان.

وتشير حنان إلى أن «العمل يسلّط الضوء على فترات متعاقبة من تاريخ المنطقة ومصر والعالم بأسره، من ضمنها حقبة التسعينات وما شهدته من أحداث؛ حيث تبرز دور الأيادي الخارجية التي حاولت تنمية الأفكار المتطرفة في مجتمعاتنا بهدف النيل منها».

وحول طبيعة الشخصية التي تقدّمها في العمل، تقول الفنانة المصرية: «ألعب دور منال ابنة الأستاذ حسن، وهي نموذج المرأة المصرية التي تعبر عن الشريحة الأوسع من الشعب، فهي امرأة تتميز بالقوة والصلابة وخفة الظل والعفوية، فضلاً عن كونها صاحبة موقف من كل ما يدور على الساحة».

وتُردف: «عندما نتابع العمل سنشعر بأننا قابلنا منال في مكان ما في مصر، فهي شخصية شديدة الجاذبية والواقعية». وتختم: «هذا أول عمل يجمعني بخالد الصاوي الذي ألتقي وإياه في مشاهد مؤثرة للغاية.. فيما تجمعني بطارق لطفي مشاهَد أكبر عدداً ومواقف أكثر تنوّعاً خلال الأحداث، وكذلك الأمر بالنسبة لنبيل الحلفاوي الذي يلعب دور والدي في المسلسل».

«القاهرة كابول» من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي. بطولة كوكبة من نجوم الدراما: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، سامح السيد، سميرة الأسير، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، إسراء رخا، نورا عبدالرحمن، محمد ناصر، كارولين خليل، بالإضافة إلى مشاركة أحمد رزق كضيف شرف.