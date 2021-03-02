بالصور: روبي تتألق بـ«حتة تانية» في حفل تحت سفح الأهرامات

من حفل روبي تحت سفح الأهرامات (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيت الفنانة المصرية روبي حفلا غنائيا تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدد من الجمهور الذين تواجدوا جميعا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف الحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من «كورونا».

ظهرت روبي بإطلالة جذابة، وكان في استقبالها وليد منصور منتج ألبومها الجديد «حتة تانية»، والذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه علي زكريا.

وقامت بتقديم فقرات الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي.

وحرصت روبي في بداية فقرتها على تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم ورزان لتقديمها لها بشكل مبهر على غرار النجوم العالميين.

وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة، منها «إنت عارف ليه»، «ليه بيداري»، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد «حتة تانية».

شارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام بفقرة من الـ«فاير ووركس».

من حفل روبي تحت سفح الأهرامات (خاص لـ بوابة الوسط)

من حفل روبي تحت سفح الأهرامات (خاص لـ بوابة الوسط)