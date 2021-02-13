العبار والقماطي يتسلمان جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة

احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة (فيسبوك)

أقيمت بالمسرح الشعبي بنغازي، الجمعة، احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة، في دورتها الرابعة 2020، برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني

وتسلم الكاتب الصحفي، سالم علي العبار، جائزة مفتاح بوزيد التقديرية للصحافة، كما تسلم رسام الكاريكاتير عبدالحليم القماطي جائزة مفتاح بوزيد التشجيعية للصحافة، حسب صفحة الهيئة على «فيسبوك».

وسلمت الجوائز بحضور محمود أمجبر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، والدكتور فرج نجم مندوبا عن محافظ مصرف ليبيا المركزى راعي الجائزة لهذا العام، وإسماعيل الفلاح عضو اللجنة العليا للجائزة، وأنور الشويهدي مدير الإدارة العامة للمطبوعات، وعلي بن جابر رئيس مؤسسة برنيق للصحافة وخالد المجبري المدير التنفيذي لمؤسسة برنيق، وحنان العبيدي رئيس الجمعية العمومية لمؤسسة برنيق، والكاتب الصحفي معتز المجبري رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وعدد من الفنانين والشعراء والمثقفين بمدينة بنغازي.

وفي ختام الاحتفالية، كرم مصرف ليبيا المركزي وقناة «218» وقناة «ليبيا المستقبل» وإدارة المسرح الشعبي بنغازي على مجهوداتهم ودعم لجنة جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة.

وأعلنت لجنة الجائزة أن الأيام القادمة ستسلم جائزة مفتاح بوزيد التشجيعية للصحافة إلى الصحفية أحلام المهدي بمدينة طرابلس، كما سيسلم درع مفتاح بوزيد للصحافة العربية إلى الصحفي أحمد عامر بصحيفة «الأهرام العربي» بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية.

احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة (فيسبوك)

احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة (فيسبوك)

احتفالية تسليم جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة (فيسبوك)