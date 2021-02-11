رامي صبري يحتفل بعيد الحب بـ«عيونه لما قابلوني»

الأغنية الجديدة يتم طرحها لمناسبة عيد الحب (أرشيفية: الإنترنت)

كشف المطرب المصري رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان «عيونه لما قابلوني».

وكتب صبري على صفحته: «اسمعوا عيونه لما قابلوني يوم الجمعة، على القناة الرسمية على يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات في الوطن العربي».

الأغنية الجديدة كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي، ويقدمها رامي صبري احتفالا بعيد الحب.

وكان رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية بعد طرحه أغنيات منفردة مثل «خليني أشوفك تاني» و«خطيرة» و«شطبنا».