قيس الشيخ نجيب يستعد للاستقرار بالقاهرة بعد «هجمة مرتدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 10:32 صباحا
الممثل السوري قيس الشيخ نجيب (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل الفنان السوري، قيس الشيخ نجيب، تصوير مشاهده في مسلسل «هجمة مرتدة»، حيث أنهى تصوير 80 بالمئة منها.

ويتكتم النجم السوري على تفاصيل دوره مكتفيًا فقط بقوله إنه دور محوري ومحرك للأحداث، وسيكون ظهوره في الثلث الأخير منه بصورة مكثفة.

وعبَّر قيس عن فخره بالمشاركة في عمل كبير مثل هذا، يعكس بطولات المخابرات المصرية ودورها الوطني والنضالي ودعمها للقضايا العربية الكبرى.

كما عبَّر عن سعادته بالعمل في المسلسل مع نجوم كبار مثل أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله وعدد كبير من النجوم، ومخرج متمكن مثل أحمد علاء.

ويفكر الفنان السوري حاليًا وبقوة في الاستقرار بالعاصمة المصرية القاهرة، والتركيز بصورة أكبر في الدراما المصرية.

قيس كان حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي مع مسلسله «أولاد آدم» الذي تم عرضه عبر شبكة قنوات «إم بي سي» وحقق نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي، ولعب فيه دور «سعد»، وهي شخصية متناقضة كلص شريف يشبه روبن هود، ولهذا أحبه الجمهور.

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