«كودا» يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان «صندانس» الأميركي

الممثلة إميليا جونز في هوليوود بولاية كالفورنيا الأميركية، 5 فباير 2020 (أ ف ب)

فاز الفيلم الدرامي المستقل «كودا» بالجائزة الأولى في مهرجان «صندانس السينمائي» الثلاثاء، فيما حصل الفيلم الأول للموسيقي كويستلاف على جائزة فئة الأعمال الوثائقية.

ويتناول «كودا» (وهو تعبير مكون من الأحرف الأولى لعبارة بالإنجليزية تشير إلى أبناء البالغين الصم) قصة تلميذة في المدرسة الثانوية (تؤدي دورها إميليا جونز) يتنازعها شغفها بالموسيقى وحرصها على البقاء في المنزل لمساعدة والديها وشقيقها الصم، وفق «فرانس برس».

واقتُبسَت قصة الفيلم عن مسرحية «لا فامي بيلييه» الفرنسية عرضت في 2014. وتدور أحداث الفيلم في مدينة غلوستر المعروفة بصيد الأسماك في ولاية ماساتشوستس الأميركية، والتي تتحدر المخرجة سيان هيدر منها.

واشترت «آبل» الفيلم الذي لاقى إقبالا كبيرا عبر الإنترنت، لقاء سعر قياسي لفيلم معروض في مهرجان «صندانس» هو 25 مليون دولار، بعد تنافس شرس بين شركات توزيع الأفلام.

وقالت المخرجة سيان هيدر لدى تلقيها الجائزة عبر الإنترنت: «أنا سعيدة جدا ومتأثرة للغاية». وسبق لهيدر أن تولت إخراج مسلسل «أورنج إز ذي نيو بلاك».

وعملت كلّ من هيدر والممثلة إميليا جونز على تعلّم لغة الإشارة خصيصا للفيلم الذي أسندت الأدوار الرئيسية فيه إلى عدد من الممثلين الصم المعروفين، بينهم الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار مارلي ماتلين («شيلدرن أوف إي ليسر غاد»).

كذلك حصل الفيلم على جائزة الجمهور الأولى، بالإضافة إلى جائزتين للمخرجة والممثلة.

وفاز الفيلم الأول للموسيقي كويستلاف «سامر أوف سول.. أور وِن ذي ريفولوشن كود نوت بي تيليفايزد» عن مهرجان «بلاك وودستوك» الذي أقيم في هارلم العام 1969، بجائزتي لجنة التحكيم والجمهور لأفضل فيلم وثائقي.

ويستخدم الفيلم لقطات تعرض للمرة الأولى عن هذا الحدث الذي جمع في نهاية ستينات القرن الفائت أسماء كبيرة كستيفي ووندر ونينا سيمون وماليا جاكسون أمام ما لا يقل عن 300 ألف متفرج، قبل أن يطويه النسيان.

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وحصل فيلم «هايف» الذي يدور حول امرأة تناضل من أجل بقائها في كوسوفو الممزقة جراء الحرب على جائزة أفضل فيلم درامي أجنبي، فيما منحت جائزة أفضل فيلم وثائقي أجنبي للفيلم التحريكي «فلي»، عن طفل أفغاني لاجئ. واشترت هذا الفيلم شركة «نيون» التي تولت توزيع «باراسايت».

ومع أن مهرجان «صندانس» الذي يعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة يقام عادة في بارك سيتي بجبال يوتا، دفعت جائحة «كوفيد-19» المنظمين هذه السنة إلى الاكتفاء بعرض الأفلام الاثنين والسبعين بالصيغة الافتراضية.

ومن آخر الأفلام التي عُرضت، الثلاثاء، خلال المهرجان فيلم «إيمي تان: أنيننتندد ميموار»، وهو فيلم وثائقي عن المؤلف الصيني الأميركي لرواية «ذا جوي لاك كلوب»، من إخراج جيمس ردفورد، نجل المؤسس المشارك للمهرجان روبرت ردفورد.

وتوفي ردفورد الابن في أكتوبر الفائت عن عمر يناهز 58 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، إلا أن تصوير الفيلم كان قد أنجز وأصبح شبه جاهز.

وشكّل «صندانس» أول مهرجان يعرض أفلاما تم إنتاجها خلال جائحة «كوفيد-19» أو تتناول هذه الأزمة الصحية، أحدها فيلم «إن ذي إيرث»، والثاني الفيلم الكوميدي «هاو إت اندز»، وقد كُتبا وصُوّرا ونُفّذ توليفهما بالكامل خلال جائحة «كوفيد-19».