هند صبري تحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 01:15 مساء
هند صبري بعد تسلمها لوسام الفنون والآداب الفرنسي (خاص لـ بوابة الوسط)

تسلمت الفنانة التونسية هند صبري، الأربعاء، من السفير الفرنسي بالقاهرة وسام «Officier des art etblettres»، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد وسام رتبة «chevalier» التي حصلت عليها العام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تسلم هند صبري الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس «كورونا».

من ناحية أخرى، تسلم رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» المنتج والسيناريست محمد حفظي وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.

يشار إلى أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة «لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع».

وحصل على هذا الوسام من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي وإيشوريا راي والممثل الأميركي جورج كلوني، والمطربة الأميركية تينا تيرنر، والممثلة الأميركية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.

أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحفي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.

هند صبري أثناء تسلمها لوسام الفنون والآداب الفرنسي (خاص لـ بوابة الوسط)
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