سميرة سعيد: «بحب معاك» عودة للرومانسية (فيديو)

«بحب معاك» هي أولى أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

علقت المطربة المغربية سميرة سعيد على طرحها أغنية «بحب معاك» أولى أغنيات ألبومها الجديد، أن الأغنية عودة للرومانسية بعيدًا عن حالة الصخب التي نعيش فيها، سواء على مستوى الموسيقى أو حتى على مستوى الأحداث التي نعيشها بشكل يومي.

وأضافت المطربة الملقبة بـ«الديفا» أن الأغنية تعتبر ردا على كل من يعتبر دعمها للمرأة في الأغاني اضطهادا للرجل، مؤكدة أنها قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات على مدى عمرها الفني، وأنها دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة والخروج عن المألوف، معتبرة أن الأغنية (رايقة وهادية) تفصل المستمع عن مشاكل الواقع الذي نعيش فيه، فهي أغنية مختلفة وبسيطة.

وقررت سميرة سعيد مع بداية العام 2021 أن تعتمد على طريقة مختلفة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم أغنيات الألبوم على مدى العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت بإصدار أغنية «بحب معاك» على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

«بحب معاك» من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل وتوزيع موسيقي أحمد حسام، ومن إخراج نضال هاني.