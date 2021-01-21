سميرة سعيد: «بحب معاك» عودة للرومانسية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 02:06 مساء
«بحب معاك» هي أولى أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

علقت المطربة المغربية سميرة سعيد على طرحها أغنية «بحب معاك» أولى أغنيات ألبومها الجديد، أن الأغنية عودة للرومانسية بعيدًا عن حالة الصخب التي نعيش فيها، سواء على مستوى الموسيقى أو حتى على مستوى الأحداث التي نعيشها بشكل يومي.

وأضافت المطربة الملقبة بـ«الديفا» أن الأغنية تعتبر ردا على كل من يعتبر دعمها للمرأة في الأغاني اضطهادا للرجل، مؤكدة أنها قدمت العديد من الألوان الغنائية والأفكار في قصص الأغنيات على مدى عمرها الفني، وأنها دائمًا ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة والخروج عن المألوف، معتبرة أن الأغنية (رايقة وهادية) تفصل المستمع عن مشاكل الواقع الذي نعيش فيه، فهي أغنية مختلفة وبسيطة.

وقررت سميرة سعيد مع بداية العام 2021 أن تعتمد على طريقة مختلفة لطرح ألبومها الجديد، حيث تقدم أغنيات الألبوم على مدى العام بالكامل بطرح أغنية أو أكثر خلال كل شهر، ومفاجأة شهر يناير جاءت بإصدار أغنية «بحب معاك» على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

«بحب معاك» من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل وتوزيع موسيقي أحمد حسام، ومن إخراج نضال هاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل