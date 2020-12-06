«حنة ورد» في اليوم الثاني لعروض «سينما الغد» في «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 03:00 مساء
مشهد من فيلم «حنة ورد» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض في الثالثة والنصف من مساء الأحد، الجزء الثاني من أفلام مسابقة «سينما الغد للأفلام القصيرة»، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

ويعرض ضمن برنامج الأحد، 4 أفلام، هي؛ المصري «حنة ورد» إخراج مراد مصطفى، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوثائقي الأيطالي «الزهور، الزهور، الزهور» إخراج لوكا جوادانيينو في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيلم «الحياة على الهامش» إخراج مو هراوي، من إنتاج الصومال، النمسا، ألمانيا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما الفيلم الرابع فهو الأسترالي «الحرفي» إخراج نيكولاس كليفورد، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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