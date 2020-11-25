منة شلبي بطلة الحلقة الخامسة من «نمرة اتنين»

الفنانة منة شلبي في مشهد من حلقة «أول إمبارح» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعرض «شاهد VIP» خامس حلقات الدراما الاجتماعية «نمرة اتنين»، التي تحمل عنوان «أول إمبارح»، الخميس.

الحلقة الجديدة من بطولة منة شلبي وأحمد مالك. معالجة درامية وسيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث الحلقة حول «لبنى»، التي تقرر الذهاب إلى حفل عيد ميلاد يوسف بعد ستة أشهر من انفصالها عنه لتثبت لنفسها أنها تخطت تلك المرحلة من حياتها. وهناك تدور أحداث لم تكن في الحسبان، حيث تجد نفسها محبوسة في الحمام!

في هذا السياق، قال مخرج العمل محمد شاكر خضير: «جعلتني فكرة العمل أتحمس له منذ البداية، إضافة إلى تعاوني مع مجموعة من الأشخاص المبدعين والموهوبين جدًّا، أمام وخلف الكاميرا».

وأضاف: «استمتعت بالعمل مع نجمي الحلقة، فالفنانة منه شلبي نجمة كبيرة وممثلة موهوبة إلى أبعد الحدود، أما أحمد مالك فموهبة تستحق التوقف عندها، إذ لديه دائمًا القدرة على مفاجأتي أمام الكاميرا. هذا هو التعاون الثاني الذي يجمعني مع منة وأحمد، وأنا على ثقة من أنه لن يكون الأخير».

وحول طريقته في التعامل مع النص الذي يشكل قصة قائمة بذاتها ضمن مسلسل منفصل الحلقات، قال خضير: «لطالما اعتقدت أن أفضل طريقة للتعرف على أسلوب المخرج في التعامل مع النص هي مشاهدة العمل بأكمله. بالنسبة لي، سبق وأن أخرجت أكثر من عمل تضمن قدرًا عاليًا من الرومانسية ممزوجة مع أنماط درامية أخرى مثل الأكشن والكوميدي. ولعل هذا هو سبب تميز مسلسل (نمرة اتنين)، فهو مسلسل رومانسي عمومًا، ويتضمن مثل تلك الأنماط المختلفة والمتمازجة».