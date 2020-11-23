محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين

محمد رمضان خلال حضوره مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 20 نوفمبر 2018. (أ ف ب)

أثار الممثل المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له مع مشاهير إسرائيليين في دبي، الأمر الذي رفضه العديد من متابعي النجم العربي.

ونشرت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية» التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، السبت، صورة لرمضان مع مغن إسرائيلي أثناء حضور فعالية معينة في الإمارات.

وعلقت الصفحة على الصورة: «الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي»، وفق «فرانس برس».

ثم نشرت الصفحة صورة أخرى تجمع بين رمضان ولاعب كرة القدم العربي الإسرائيلي ضياء سبع، خلال الحدث نفسه في دبي.

وبعد نشر الصورتين، واجه الممثل المصري تعليقات كثيرة لاذعة من مستخدمي «فيسبوك».

وكتب أحد المستخدمين: «لا يحتاج محمد رمضان إلى صورة مع ممثل إسرائيلي في دبي؛ كي نعرف حجم الابتذال الذي يعيشه كشخص لا يحمل أي رسالة ذات قيمة لمجتمعه وأمته».

وكتبت أخرى: «فعلا لا يوجد شيء غير الفن لتجمعكم.. لا دين ولا عروبة ولا إنسانية ولا أرض ولا تاريخ مشترك قد يجمعنا أبدًا».

ودافع آخرون في المقابل عن رمضان. وكتب مستخدم: «هذا هو السلام الذي نبحث عنه، الله ينور عليك يا محمد رمضان.. السلام هو الحل في الوطن العربي والشرق الأوسط».

كذلك أصبح (#محمد_رمضان) من أكثر الوسوم انتشارا على «تويتر» في مصر، مع آلاف التغريدات التي كان معظمها يدعو لمقاطعة الفنان المصري.

ويشتهر رمضان في مصر بأعمال الدراما والحركة وأداء بعض الأغاني المصورة التي حصدت ملايين المشاهدات على «يوتيوب». وعرف عنه إثارة الجدل خصوصا مع إطلاقه على نفسه لقب «نمبر وان» للقول إنه الأول في مجاله بين منافسيه.

كذلك يُعرف رمضان باستعراض ممتلكاته مثل بيته وأسطول سياراته الفارهة وطائرته الخاصة، بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أشهر أعمال رمضان أفلام «الألماني» و«عبده موته» و«شد أجزاء» ومسلسلا «الأسطورة» و«البرنس».



فلسطين رقم واحد

ومن جهته رد رمضان على هذه الموجة من الانتقادات ونشر عبر حسابه على «فيسبوك» و«تويتر» مقطعا من الفيديو يظهر فيه مع شاب ويقول فيه «فلسطين نمبر وان (رقم واحد)».

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو بالعامية المصرية «لا أسأل عن بلد من يلتقط الصور معي إلا إذا قال هو لوحده.. وهذا فيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وأوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق!!».

وأضاف: «تجاهل البعض لهذا الفيديو يؤكد أن المقصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة الـ1000 لإيقاف نجاحي وشعبيتي».

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، بأن رمضان «أنكر أنه كان على معرفة بجنسية من التقط معهم الصور».

وأضاف: «سوف نستدعي محمد في النقابة ونطالبه بإصدار بيان لتوضيح حقيقة الأمر».

وتأتي أزمة صور رمضان بعد شهر على إعلان السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد عقود من الجمود، ليلحق البلد العربي بالإمارات العربية المتحدة والبحرين اللتين سبقتاه في هذه الخطوة خلال الصيف.

ومصر هي أول دولة عربية تبرم السلام مع الدولة العبرية عن طريق الرئيس الراحل أنور السادات في 1978، إلا أن العلاقات بين الدولتين على المستوى الشعبي لا تزال فاترة.