هيئة الثقافة تشارك في احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 11:51 صباحا
احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل، طرابلس (فيسبوك)

شارك رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، مساء الجمعة، في احتفالية إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي نظمته منظمة اليونسيف واتحاد سفراء طفولة العرب، وذلك في مسرح الكشاف بطرابلس.

واتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، والسياسية، والاقتصادية والثقافية، وتراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.

ألقيت خلال الاحتفالية، التي حضرها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالطفل، عدة كلمات بهذه بالمناسبة عن الطفل وواجباته وحقوقه واليوم العالمي للطفل والذكرى الـ31 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، حسب الصفحة الرسمية للهيئة في «فيسبوك».

وأشاد أونيس بالجهود التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني بهذا الخصوص، موضحا أن «الأطفال هم مستقبلنا»، وأكد أن الهيئة العامة للثقافة تقف داعمة لكل البرامج التي تستهدف حقوق الأطفال، عبر خطتها السنوية وذلك لزيادة مستوى الوعي حول اتفاقية حقوق الطفل لهذه الفئة من المجتمع، ولبناء مستقبل متميز لهم وإبراز لمواهبهم، وأكد أن الحق في الثقافة معترف به للكل في ليبيا.

وحسب المنشور، احتلت ليبيا المرتبة رقم 83 عالميا و11 عربيا في مؤشر حقوق الأطفال لسنة 2020 الذي أصدرته منظمة حقوق الأطفال وشمل 163 دولة من بينها 17 دولة عربية.

ويوافق اليوم العالمي لحقوق الطفل توقيع 191 دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989.

احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل، طرابلس (فيسبوك)
احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل، طرابلس (فيسبوك)
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