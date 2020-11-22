هيئة الثقافة تشارك في احتفالية اليوم العالمي لحقوق الطفل

شارك رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، مساء الجمعة، في احتفالية إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي نظمته منظمة اليونسيف واتحاد سفراء طفولة العرب، وذلك في مسرح الكشاف بطرابلس.
واتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، والسياسية، والاقتصادية والثقافية، وتراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.
ألقيت خلال الاحتفالية، التي حضرها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالطفل، عدة كلمات بهذه بالمناسبة عن الطفل وواجباته وحقوقه واليوم العالمي للطفل والذكرى الـ31 لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، حسب الصفحة الرسمية للهيئة في «فيسبوك».
وأشاد أونيس بالجهود التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني بهذا الخصوص، موضحا أن «الأطفال هم مستقبلنا»، وأكد أن الهيئة العامة للثقافة تقف داعمة لكل البرامج التي تستهدف حقوق الأطفال، عبر خطتها السنوية وذلك لزيادة مستوى الوعي حول اتفاقية حقوق الطفل لهذه الفئة من المجتمع، ولبناء مستقبل متميز لهم وإبراز لمواهبهم، وأكد أن الحق في الثقافة معترف به للكل في ليبيا.
وحسب المنشور، احتلت ليبيا المرتبة رقم 83 عالميا و11 عربيا في مؤشر حقوق الأطفال لسنة 2020 الذي أصدرته منظمة حقوق الأطفال وشمل 163 دولة من بينها 17 دولة عربية.
ويوافق اليوم العالمي لحقوق الطفل توقيع 191 دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989.