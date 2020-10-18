«روح أليفة» يمثل مصر في كندا وإنجلترا.. ومدحت العدل: توقعت استقباله بحفاوة

بوستر فيلم "روح أليفة" (خاص لـ بوابة الوسط)

وقع اختيار لجنة مهرجان «مونتريال للفيلم المستقل» في كندا، على الفيلم المصري «روح أليفة» ليكون ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، في الوقت الذي تم اختياره أيضا للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان «First-Time Filmmaker» الذي يقام في لندن بالمملكة المتحدة.

وقال الدكتور مدحت العدل، الشاعر والسيناريست، إن خصوصية وصدق أحداث فيلم «روح أليفة» جعلتني أتوقع أن يتم استقباله بحفاوة بالمهرجانات الدولية لا المحلية فقط، وبالفعل تم اختياره للمشاركة بمهرجان «مونتريال» في كندا ومهرجان الفيلم الأول في لندن.

وأشاد العدل بكتابة الفيلم للسيناريست الشابة نسمة نور الدين، وهي أيضا بطلة الفيلم، قائلا: «نسمة من طالباتي الموهوبات في قسم السيناريو، ويتجسد ذلك في أحداثه التي لا تتجاوز مدتها أربع دقائق، وإبداع الأحداث أنها بلا حوار مما جعل خروجها شديد الصدق وله خصوصية تميزه»، لافتا إلى أنه دائم الدعم لتلك المواهب الحقيقية، ما جعله لا يتردد في المشاركة الصوتية بالفيلم، ودعم كتابته منذ اللحظة الأولى.

وتابع العدل قائلا: «مصر بئر لا ينضب من المواهب، وهذا ما أثبته هذا الفيلم الرقيق والحساس والجديد في موضوعه، مبروك لصناع العمل وننتظر الفيلم التالي بمنتهى الشغف».

تدور أحداث الفيلم حول انتشار فيروس «كورونا المستجد» الذي اجتاح العالم، وتسبب في وفاة الكثيرين، وكيف يمكن لهذا الفيروس الفتاك التأثير على حياة الحيوانات الأليفة.

أحداث الفيلم تم تصويرها في يوم واحد، بطولة الفنانة الشابة نسمة نور الدين، إخراج ومونتاج محمد سرحان، كتابة وإنتاج علي قطب ونسمة نور الدين، تصوير كريم دياب، وقامت برسم البوستر الخاص بالفيلم الفنانة سما عبدالرحمن.

السيناريست والشاعر مدحت العدل (خاص لـ بوابة الوسط)