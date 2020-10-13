بالصور: كواليس تصوير فيلم «المهمة المستحيلة 7» لتوم كروز

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)

نشر موقع «الديلي ميل»، صورا من كواليس فيلم «مشن امبسبول 7» أو «المهمة المستحيلة»، للنجم توم كروز، الذي ظهر على دراجة نارية ويسرع في شوارع روما أثناء تصوير مشاهد مكثفة.

وشوهد كروز فوق قطار سريع متحرك، وقام بالتلويح للجمهور، الذي التقط صورا له عبر الهواتف أثناء السير بجوار القطار في النرويج، وفقا لموقع «اليوم السابع».

ورغم وصول توم كروز إلى عمر 58 عاما إلا أنه يحرص علي تقديم المشاهد الخطرة بنفسه، وكانت عدة تقارير كشفت أن وكالة الفضاء العالمية «ناسا» أكدت أن كروز، سيغادر كوكب الأرض متجهًا للفضاء الخارجي من أجل تصوير فيلمه الجديد بصحبة المخرج دوغ ليكان.

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)

توم كروز يصور مشاهد من فيلم «المهمة المستحيلة 7» في النرويج (ديلي ميل)