أسامة الرحباني يعيد إطلاق «حبيتك وبحبك» مع وديع أبي رعد «فيديو»

وديع أبي رعد على بوستر أغنية «حبيتك وبحبك» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعاد الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني إطلاق أغنية «حبيتك وبحبك» من شعر وألحان الأخوين الرحباني، بصوت وديع أبي رعد.

وأعاد أسامة توزيعها بشكل أوركسترالي، وقد سجّلت في أوكرانيا مع الأوركسترا السيمفونية الأوكرانية بقيادة فلاديمير سيرينكو.

وعرضت هذه الأغنية مباشرة لأول مرة بصوت وديع من خلال حفل وديع أبي رعد وهبة طوجي في قصر المؤتمرات سنة 2011.

أما وديع أبي رعد فهو واحد من أفضل مدربي الصوت في العالم العربي، وكان قد رافق العائلة الرحبانية مع منصور وأسامة خلال سنوات، كما أنه يتقن الغناء الأوبرالي، وقد أكمل دراسته في لبنان وإيطاليا وأميركا وبلغاريا وفرنسا.