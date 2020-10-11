جون واشنطن ينضم إلى فيلم ديفيد راسل الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 01:19 مساء
الممثل جون ديفيد واشنطن (أرشيفية:انترنت)

انضم الممثل جون ديفيد واشنطن إلى النجمين مارغوت روبي وكريستيان بيل للمشاركة في بطولة الفيلم الجديد للمخرج ديفيد أو راسل.

الفيلم من تأليف راسل ولم يكشف عن أي تفاصيل حول قصته، والذى سيكون عودة لراسل منذ العام 2015 بعدما أخرج فيلم «جوي» بطولة جينيفر لورانس، وفقا لموقع «اليوم السابع».

وتم التخطيط لبدء إنتاج الفيلم في أبريل الماضي قبل إيقاف العديد من المشاريع بسبب فيروس «كورونا»، ومن المقرر بدء التصوير بداية شهر يناير المقبل في لوس أنجليس.

جون ديفيد واشنطن هو واحد من الممثلين القلائل الذين لديهم أفلام تعرض حاليا بالسينمات، منها فيلم تينيت مع المخرج كريستوفر نولان، وسيظهر بعد ذلك أمام المغنية زيندايا في فيلم «مالكوم أند ماري»، الذي تم تصويره أثناء فترة الوباء ومن المقرر عرضه على شبكة «نتفليكس».

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