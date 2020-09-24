إطلاق جائزة باسم شاعر العامية المصري سيد حجاب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 01:42 مساء
شاعر العامية المصري سيد حجاب (أرشيفية:انترنت)

أبت أسرة الشاعر المصري سيد حجاب أن ينتهي أثره برحيله عن الدنيا فقررت إطلاق جائزة لشعر العامية تحمل اسمه مخصصة للشعراء الشبان.

وقالت أرملة الشاعر الراحل ميرفت الجسري إن إطلاق الدورة الأولى للجائزة يتزامن مع الذكرى الثمانين لميلاد حجاب في 23 سبتمبر، حيث يبدأ استقبال الأعمال منذ ذلك التاريخ وحتى 31 ديسمبر، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت أن الجائزة موجهة للأصوات الشعرية الصاعدة دون الأربعين عاما لمن لم يسبق لهم نشر أي ديوان شعري، وبجانب حصد الجائزة سيحظى الفائز بفرصة نشر ديوانه مع إحدى كبريات دور النشر.

ويتكون مجلس أمناء الجائزة من ثلاثة هم الزوجة مرفت الجسري والابنة ريم سيد حجاب والصحفي مصطفى طاهر، صاحب مبادرة تأسيس جائزة باسم الشاعر الراحل، ويتم إعلان الديوان الفائز في 25 يناير بالتزامن مع ذكرى رحيل حجاب.

توفي حجاب في 2017 عن عمر ناهز 77 عاما تاركا إرثا ضخما من القصائد والأشعار التي تغنى بها مطربون أمثال علي الحجار وعفاف راضي ومحمد منير، واقترن العديد منها بتترات مسلسلات تلفزيونية.

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