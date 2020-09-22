الشرطة تبحث عن سارقي خمسة من أسلحة «جيمس بوند»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:57 صباحا
المسدس الوحيد الذي عثرت عليه الشرطة وهو من نوع "لاما" عيار 22 (أ ف ب)

دعت الشرطة البريطانية، الإثنين، كل مَن يملك معلومات تتعلق بسرقة حصلت قبل نحو ستة أشهر على بعد نحو 20 كيلومترًا إلى الشمال من لندن لخمسة من الأسلحة التي استعملها جيمس بوند في أفلامه، في محاولة جديدة لإيجاد اللصوص.

وكانت الأسلحة الخمسة سُرقت مساء 23 مارس الفائت من منزل صاحبها في إنفيلد، فيما كانت بريطانيا غارقة في الحجر المنزلي، ورغم تنبه الجيران إلى اللصوص، نجح هؤلاء في الفرار قبل وصول الشرطة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وضمت غلة اللصوص مسدسات «بيريتا تشيتاه» و«تومكات» و«وولتر بي بي» و«سميث آند ويسن 44 ماغنوم» و«لاما» عيار 22، استخدمت في أفلام «داي أناذر دي» و«إيه فيو تو إيه كيل» و«ليف آند لت داي»، علمًا بأن كل هذه الأسلحة عُطّلَت وليست فاعلة.

وعُثر على أحد هذه الأسلحة، وهو مسدس «لاما» ذو المقبض الأصفر، أصابه الصدأ، في حقل على مقربة من محطة إسكس للقطارات في أبريل الفائت، إلا أن الأسلحة الأخرى لا تزال مفقودة.

وشدد بول ريدلي، أحد مسؤولي التحقيق، في بيان، على أن «في الإمكان التعرّف بسهولة» على الأسلحة المسروقة في حال رآها أيّ كان أو عرضها عليه أحدهم للبيع.

وأبرز «القيمة العاطفية» لهذه الأسلحة بالنسبة إلى مالكها، مشيرًا إلى أنها كان يفترض أن توضع في «معرض وطني».

ووصفت الشرطة اللصوص بأنهم ثلاثة رجال، لديهم لكنة أوروبية شرقية، كانوا يرتدون ثيابًا داكنة ويضعون أقنعة، وعممت الشرطة الإثنين مشاهد من كاميرات المراقبة تظهر سيارة مشبوهة ظهرت في الفيديو قبيل حصول السرقة.

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