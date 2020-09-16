4 روايات هي الأولى لمؤلفيها بين الست المتنافسة على «بوكر»

الكاتبة تسيتسي دانغاريمبغا من زيمبابوي التي رُشح كتابها لجائزة «بوكر». (أ ف ب)

أعلن منظّمو جائزة «بوكر» الأدبية المهمة أن من بين الكتب الستة التي اختيرت للمرحلة النهائية من المنافسة أربع روايات هي باكورة نتاج مؤلفيها، تتناول مواضيع عدة كالتغيّر المناخي والعنصرية والعلاقات العائلية.

وتضم اللائحة النهائية كتاب «ذيس مورنبل بادي» (هذا الجسد المحزن) للكاتب تسيتسي دانغاريمبغا من زيمبابوي، وهو الجزء الثالث من ثلاثية تتناول قصة شابة من زيمبابوي تعاني الفقر، وفق «فرانس برس».

أما الكتاب الأربعة الذين يشاركون بروايات هي الأولى لهم، فهم الأميركيون دايان كوك وأفني دوشي وبراندن تيلور، والإسكتلندي دوغلاس ستيورات، الذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية.

وتدور الرواية الخيالية «ذي نيو وايلدرنس» (الوحشية الجديدة) لدايان كوك حول مدينة تعاني آثار الأزمة المناخية. وتعكف الكاتبة راهنا على اقتباس سيناريو من كتابها بعدما اشترت «وورنر براذرز» حقوق إنتاج مسلسل مستوحى منه.

أما «بورنت شوغار» (السكّر المحروق) للأميركية أفني دوشي فيستكشف العلاقة المعقدة بين أمّ وابنتها في الهند المعاصرة.

وستكون مازا منغيستي أول كاتبة إثيوبية تصل إلى نهائيات «بوكر»، وهي استوحت قصة عائلتها لتأليف «ذا شادو كينغ» (ملك الظل) الذي يتناول انتفاضة المواطنين العاديين على الاجتياح الإيطالي لإثيوبيا في ثلاثينات القرن الفائت.

أما رواية «شاغي بين» لدوغلاس ستيوارت فتدور أحداثها في عائلة تنتمي إلى الطبقة العمالية في غلاسكو، وتواجه الفقر وإدمان الكحول في ثمانينات القرن العشرين. ونشأ الكاتب نفسه في المدينة الإسكتلندية قبل أن يغادرها للعمل في عالم الأزياء في نيويورك.

وفي «ريل لايف» (الحياة الحقيقية) للأميركي براندن تيلور، قصة والاس، وهو شاب منطوٍ على نفسه يواجه العنصرية ما إن يلتحق بالجامعة، بعيدًا من مسقطه ألاباما.

وقرأت لجنة التحكيم ما مجموعه 162 رواية نشرت في بريطانيا أو في أيرلندا بين الأول من أكتوبر 2019 و30 سبتمبر 2020، واختاروا منها ستًّا للمرحلة النهائية.

ومن المتوقع أن يُعلن اسم الفائز في 17 نوفمبر، وسينال جائزة قدرها 50 ألف جنيه «نحو 65 ألف دولار»، إضافة إلى شهرة عالمية مؤكدة.