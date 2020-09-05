سجن مغنية ألمانية متهمة بالإرهاب في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 سبتمبر 2020, 10:45 صباحا
هوزان كين، اعتقلت في 23 يونيو في تركيا (الإنترنت)

رفضت محكمة تركية الإفراج عن المغنية الألمانية من أصل كردي هوزان كين، التي تحاكم بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات وثلاثة أشهر، رغم طلب المدعي العام إطلاقها.

 وصدر حكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بحق المغنية، واسمها الفني هوزان كين، في نوفمبر 2018، بتهمة عضويتها في حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «منظمة إرهابية»، حسب «دويتشه فيله».

وأُعيدت محاكمتها في أغسطس، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بأنه «لا يوجد دليل واضح» على أن المغنية كانت عضوة في منظمة إرهابية.

وطلب المدعي العام في مقاطعة أدرنه، شمال غرب تركيا، الإفراج عن كين، مشيرًا إلى الوقت الذي قضته بالفعل في السجن وظروفها الصحية، والظرف العام داخل السجون في ظل تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وكان الخميس أول ظهور للمغنية السجينة أمام المحكمة، وقال محاموها إنهم سيتقدمون باستئناف ضد قرار المحكمة.

ومن المتوقع صدور حكم بعد أن تتلقى المحكمة التقرير الطبي الخاص بكين، وستبدأ عملية الفحص الطبي في 18 سبتمبر، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة 20 أكتوبر.

وجرى اعتقال المغنية الألمانية الكردية في يونيو 2018 في «أدرنه» عندما اعترضت الشرطة حافلة تعود لحملة حزب «الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، وكانت المغنية على متنها.

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