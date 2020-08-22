نظارة غاندي بـ 340 ألف دولار

صورة وزعتها دار إيست بريستول للمزادات في 19 أغسطس تظهر نظارات كان يضعها غاندي (أ ف ب)

أعلنت دار «إيست بريستول» للمزادات بيع نظارات الماهاتما غاندي، خلال مزاد في بريطانيا في مقابل 260 ألف جنيه استرليني (340 ألف دولار).

وكتبت الدار عبر حسابها على «إنستغرام» في منشور تضمن تسجيلًا مصورًا عن المزاد، الذي أُقيم مساء الجمعة: «شاهدوا لحظة بيع نظارات غاندي في مقابل 260 ألف جنيه استرليني. وجدناها قبل فترة لا تتعدى أربعة أسابيع في علبة البريد التابعة لنا، وضعها رجل كان عمّه قد حصل عليها من غاندي شخصيًّا. إنها نتيجة رائعة لقطعة رائعة».

وكان السعر التقديري لهذه النظارات الدائرية المطلية بالذهب يراوح بين 10 آلاف جنيه استرليني و15 ألفًا (13 ألف دولار و20 ألفًا).

ووُضعت في ظرف أُودع في علبة البريد الخاصة بدار «إيست بريستول» للمزادات.

وقال أندرو ستو، وهو أحد مفوضي المزادات لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية: «أمسك زميل لي بالظرف ومزقه ووجد رسالة عليها عبارة: هذه النظارات كانت لغاندي، اتصلوا بي».

وأشار ستو إلى أنه بعد الاتصال بالبائع: «أجرينا عمليات تفتيش وبحث خلصنا على أثرها إلى أننا أمام اكتشاف تاريخي... عاودت الاتصال بالرجل وقال لي: إذا كانت بلا قيمة، تخلصوا منها»، لافتًا إلى أن البائع كاد «يسقط أرضًا» لدى إبلاغه بالقيمة التقديرية للقطعة.

وأوضحت دار المزادات عبر موقعها الإلكتروني إلى أن داعية الكفاح اللاعنفي الهندي غاندي «غالبًا ما كان يقدم نظاراته القديمة أو تلك التي يرغب في التخلص منها إلى أشخاص في حاجة لها أو إلى أولئك الذين ساعدوه».

وهذه النظارات المبيعة في المزاد أعطاها غاندي في عشرينات القرن العشرين، إلى عم البائع الذي كان يعمل حينها لحساب شركة «بريتش بتروليوم» النفطية في جنوب أفريقيا، بحسب دار «إيست بريستول» للمزادات التي أبدت اعتقادها بأن غاندي قدمها «عربون شكر على بادرة حسنة» قام بها الرجل.