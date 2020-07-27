«صاحب المقام» حصريا على «شاهد VIP» في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 04:59 مساء
آسر ياسين ويسرا في مشهد من فيلم «صاحب المقام» (خاص لـ بوابة الوسط)

في خطوة رائدة وغير مسبوقة في المنطقة لعرض الأفلام السينمائية على منصة رقمية للفيديو حسب الطلب، تعرض منصة «شاهد VIP» حصريا الفيلم السينمائي «صاحب المقام» بمناسبة عيد الأضحى.

الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبدالغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل إبراهيم نصر؛ ومن كتابة إبراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها، إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تمامًا، ليلتقي أشخاصا لم يتوقع يومًا أن يتعرف إليهم.

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