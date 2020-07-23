مها أحمد تتعاقد على عمل فني جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 03:37 مساء
من احتفال مها أحمد بعيد ميلادها (خاص لـ بوابة الوسط)

الشا، حيث انتهزت الشركة تلك الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن العمل خلال الفترة المقبلة.

وحضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى نجلها عادل مجدي كامل، بينما تغيب زوجها الفنان مجدي كامل عن الحفل بسبب ظروف عائلية.

ومن جانبها، أعربت الفنانة مها أحمد، عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركتي «7DRK Media» و«الشاعر»، مؤكدة أن هذا الاحتفال كان بمثابة مفاجأة غير متوقعة بالنسبة إليها، لافتة إلى أنها سوف تعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات.

وأضافت مها أنها تستعد لتقديم موسم جديد من برنامجها «ربع دستة ستات» على شاشة قناة المحور، مؤكدة أن البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، مشيرة إلى أنها تستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.

آخر أعمال الفنانة المصرية برنامج «الست هانم»، وتم عرضه على القناة الأولى الفضائية المصرية، وجاء البرنامج ضمن سلسلة تطوير إدارة التلفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولى الفضائية المصرية.

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