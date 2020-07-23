المغنية دوا ليبا تنفي تحريضها على «الكراهية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 11:10 صباحا
المغنية دوا ليبا، 16 مايو 2020 (أ ف ب)

نفت مغنية البوب البريطانية المتحدرة من كوسوفو دوا ليبا تحريضها على «الكراهية»، بعد جدل أثارته من خلال نشرها خريطة مرتبطة بحركات التطرف القومي الألباني، متحدثة عن سوء فهم لها.

ونشرت المغنية المولودة في بريطانيا لوالدين من كوسوفو، عبر«تويتر» قبل أيام صورة خريطة تظهر «ألبانيا الكبرى» وعليها عبارة «للسكان الأصليين»، وفق «فرانس برس».

ويرمي هذا المفهوم الذي غالبا ما يتطرق إليه القوميون المتطرفون في كوسوفو وألبانيا إلى جمع سائر الألبان في البلقان ضمن دولة واحدة، بحجة أنهم كانوا موجودين قبل الشعوب السلافية.

وتتهم صربيا باستمرار ألبانيا وكوسوفو بالسعي إلى إقامة «ألبانيا الكبرى»، معتبرة أن هذا الأمر هو الذي دفع إلى إعلان استقلال مقاطعتها الجنوبية السابقة سنة 2008 في خطوة ترفض الاعتراف بها.

وتنفي تيرانا وبريشتينا على السواء هذا التوجه.

وأثار منشور المغنية موجة تعليقات لدى مستخدمي الإنترنت، تفاوتت بين الدعم والتنديد، خصوصا في البلدان المعنية في البلطيق.

وكتبت صحيفة «كوها ديتوري» في كوسوفو «النقاشات بشأن الحدود ومن هم السكان الأصليون في المنطقة لا تحتاج سوى إلى شرارة وهو ما أثبته منشور النجمة العالمية».

وكانت النجمة قد كتبت منشورها هذا بعد أيام على إطلاق عريضة إلكترونية تطالب مجموعة «آبل» الأميركية العملاقة بإظهار كوسوفو على خرائطها.

ويحظى استقلال كوسوفو باعتراف نحو مئة دولة بينها الولايات المتحدة وأكثرية بلدان الاتحاد الأوروبي، لكن ليس من صربيا وحلفائها من ضمنها روسيا والصين، ما يحول دون عضويتها في الأمم المتحدة.

وفي رسالة جديدة نشرتها مساء الثلاثاء، أكدت دوا ليبا أن منشورها أسيء فهمه من جانب «مجموعات وأفراد يروجون للانفصال الإثني وهو ما أرفضه تماما».

وأضافت: «منشوري السابق لم يرم ألبتة إلى التحريض على الكراهية. نستحق جميعا أن نفتخر بهويتنا الإثنية وأصولنا. أريد فقط أن يكون بلدي ممثلا على خريطة وأن أتمكن من التحدث بفخر وفرح عن جذوري الألبانية».

وكانت خريطة «ألبانيا الكبرى» قد أثارت ضجة سنة 2014 خلال مباراة في كرة القدم بين صربيا وألبانيا في بلغراد. وأوقفت المباراة إثر تحليق طائرة مسيّرة فوق الملعب علّق فيها علم عليه هذه الخريطة.

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