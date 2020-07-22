إطلاق الملصق التشويقي الأول لفيلم «الحارث»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 يوليو 2020, 02:49 مساء
الملصق الدعائي لفيلم «الحارث» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت شركة "سكوب" المنتجة لفيلم "الحارث" الملصق التشويقي الأول للعمل، تمهيدا لطرحه في دور العرض والمنصات الإلكترونية، بحسب تصريحات محمد نصار المشرف العام على الإنتاج.

وانتهى المخرج محمد نادر من تصوير آخر مشاهد الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ شهرين تقريبا.

فيلم "الحارث" من إنتاج شركة "سكوب" للإنتاج الفني والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهى عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج محمد نادر.

الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تخصص 1.95 مليار دولار لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا» قيد ...
دولى
الرئيس التونسي يزور فيلق القوات الخاصة: لا مكان للعملاء أو الإرهابيين
عربى
بوقادوم: الحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين
ليبيا
«مواصلات الوفاق» تمدد حظر الطيران 15 يوما
ليبيا
«كورونا» يخنق العالم.. ترامب يقر بخطورة الفيروس وجثث في شوارع أميركا اللاتينية ...
دولى
ترامب: أزمة كورونا في الولايات المتحدة ستسوء قبل أن تتحسن
دولى
مفاجأة سارة.. إذاعة نهائي دوري أبطال أوروبا مجانا
رياضة عالمية
«عكس التيار» مع محمد زيدان: ليييا تضارب الأجندات ومشهد مفتوح على كل الاحتمالات
فيديو
استنفار أوروبي مغاربي لتحييد تدفق المقاتلين والمرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
مديرية أمن طرابلس تسعى لإحياء شرطة الخيالة
ليبيا
باكستان توجه إنذارا لـ«تيك توك» بسبب مضامينها «البذيئة والمبتذلة»
علوم وتكنولوجيا
«رويترز»: العاهل السعودي حالته مستقرة بعد نقله إلى المستشفى
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين أقلام التلوين والهلوسة.. يوميات المتعافين من «كورونا»