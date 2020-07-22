إطلاق الملصق التشويقي الأول لفيلم «الحارث»

الملصق الدعائي لفيلم «الحارث» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت شركة "سكوب" المنتجة لفيلم "الحارث" الملصق التشويقي الأول للعمل، تمهيدا لطرحه في دور العرض والمنصات الإلكترونية، بحسب تصريحات محمد نصار المشرف العام على الإنتاج.

وانتهى المخرج محمد نادر من تصوير آخر مشاهد الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ شهرين تقريبا.

فيلم "الحارث" من إنتاج شركة "سكوب" للإنتاج الفني والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم، أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهى عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج محمد نادر.

الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى.