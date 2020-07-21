الصين تعيد فتح دور العرض السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 10:27 صباحا
بدأ، الإثنين، فتح دور العرض السينمائي في الصين (أرشيفية: الإنترنت)

أعادت بعض دور السينما في مدن صينية من شنغهاي إلى تشنغدو فتح أبوابها، الإثنين، بعد ستة أشهر من الإغلاق، ما يبعث الأمل في أن تتمكن ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم من التعافي من خسائر فادحة تكبدتها خلال جائحة فيروس «كورونا».

وقالت السلطات الصينية، الأسبوع الماضي، إنها ستسمح لقاعات السينما في المناطق منخفضة المخاطر باستئناف أنشطتها في نطاق محدود، وهو خبر طال انتظاره من قبل العاملين في قطاع الترفيه، وفق «رويترز».

ومنذ مارس، تراجعت كثيرًا أعداد الإصابات بمرض «كوفيد-19» في الصين التي تصنف أغلب المناطق فيها الآن بأنها منخفضة المخاطر. إلا أنه وخلال الأيام القليلة الماضية، صُنفت مناطق في مدينة أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، بأنها ما بين متوسطة إلى عالية المخاطر بسبب تفشٍ جديد للفيروس فيها.

وقالت السيدة ياو، إحدى ساكنات مدينة شنغهاي، وهي تضع كمامة وجه وتقف في طابور، الإثنين، في انتظار دخول إحدى دور العرض السينمائي في المدينة إنها كانت «في غاية السعادة والحماس الليلة الماضية»، لدرجة أنها لم تستطع النوم بشكل أو بآخر.

لكن عديد المدن ما زالت تغلق أبواب دور السينما لديها أمام الزوار، حيث تركت الحكومة في بكين القرار الأخير بفتحها من عدمه في يد السلطات المحلية.

وعلى سبيل المثال، لم تفتح دور العرض في العاصمة بكين أبوابها، حيث شهدت المدينة تفشيًا جديدًا للفيروس الشهر الماضي.

وبحسب منصة مبيعات التذاكر الصينية (ماويان إنترتينمنت)، بلغت مبيعات التذاكر خلال، الإثنين، وبحلول منتصف النهار بالتوقيت المحلي 3.03 مليون يوان (433662.52 دولار أميركي).

وبلغت إيرادات السينما في الصين 64 مليار يوان العام 2019، وتوقعت إدارة الأفلام الوطنية في أبريل أن يخسر هذا القطاع أكثر من 30 مليار يوان من إيرادات شباك التذاكر هذا العام.

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