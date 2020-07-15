اكتشاف مقر إقامة الفاتح الإسباني كورتيس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:38 صباحا
صورة ملتقطة في 19 أغسطس 205 تظهر علماء آثار ينظرون إلى كشف أثري في وسط مكسيكو (أ ف ب)

أعلنت الكومة المكسيكية اكتشاف آثار قصر أزتيكي قديم، تحت مبنى يشكل أحد معالم وسط مكسيكو، كان يستخدم كمقر إقامة للفاتح الإسباني هيرنان كورتيس.

وتبيّن أن مبنى «ناسيونال مونتي دي بييداد»، بوسط الساحة المركزية في العاصمة المكسيكية، يخفي تحته القصر الذي كان يسكن فيه ملك الأزتيك اكساياكاتي في تينوشتيتلان بين العامين 1469 و1481، وهو والد الملك موكتيسوما، أحد آخر ملوك مملكة الأزتيك، حسب «فرانس برس»، الأربعاء.

كذلك اكتشفت خلال أعمال التنقيب آثار مقر الإقامة الرئيسي لكورتيس، والذي تحوّل لاحقاً مركزاً للمجلس الإداري الأول لإسبانيا الجديدة (أو المكسيك القديمة).

وأتيحت هذه الاكتشافات خلال أعمال تدعيم مبنى «ناسيونال مونتي دي بييداد»، الذي شيّد قبل ثلاثة قرون.

وفي قاعة محاذية لموقع الأشغال، أجرى عالما الآثار، راوول باريرا، وخوسيه ماريا غارسيا، أعمال تنقيب مكثفة أظهرت وجود آثار غرفة مبنية بنوع من الحجر البركاني الأحمر.

وأوضح المعهد الوطني للأنتروبولوجيا والتاريخ في بيان أن «التحاليل اللاحقة أتاحت الاستنتاج أنه منزل هيرنان كورتيس بعد سقوط مكسيكو-تيشنتوتيتلان العام 1521».

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