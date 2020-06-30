نص جديد للشاعر محمد المزوغي

الشاعر محمد المزوغي (الإنترنت)

في حوار سابق مع «الوسط»، قال الشاعر الليبي محمد المزوغي: «قد أعجز أحيانًا عن كتابة شطر بيت واحد، إلى أن تأتي القصيدة لوحدها، ولكن لا أظن أنني سأتوقف عن كتابة الشعر، التوقف عن الشعر مرادف للتوقف عن الحياة». وها هو يعود بنص جديد.

باغتيني كما يجيء الغزاة

أشتهي أن يُقَالَ لي: لا نجاةُ

ولتكوني رصاصةً لا تكوني

كلْمةً ليس تنفع الكلماتُ

كُلُّ ما لا يُقال أو ليس يُدرى

ينجلي حين تنطُقُ النظراتُ

أنا أدرى بالحزن لا تخبريني

كيف تصحو من نومها المأساةُ

كيف للحُزنِ أن يكون أميرًا

والرعايا قلوبُنا المتعَبَاتُ

فخطاي التي مشتْ بيَ قالت

ليس تفضي إلّا إليه الجهاتُ

قد ألفنَا الذهولَ منذُ رمتنا

في البعيد البعيد هذي الحياةُ

غرَّبَتْنَا كأنّها ليس تدري

أيّ جرحٍ تشقُّهُ الغُرُبَاتُ

القطاراتُ كلُّها غادرتنا

فلماذا الحقائبُ المثقلاتُ

لم تعد تعرف القصائد بيتي

قاطعتني القصائد الفاتنات

كل حرف كتبته كان نهرًا

جفّت الآن أنهري الجارياتُ

واضحٌ كالصباح لا غيم فيهِ

في حروفي لا تسكنُ المبهماتُ

كُلّما قلتُ: حُلّ لُغزٌ تنادتْ

من بعيدٍ لنصره الأحجياتُ

يا بلادي التي أحبُّ لماذا

فيك ألقت ظلالها الخيبات

المسافاتُ بين قلبٍ وقلبٍ

كيف تُطوى فتخنس الوسوسات

كيف كل الألوان ترسم خطّا

دون قيدٍ فتهنأ الفرشاة

يشعلُ النازحون آهةَ قهر

تتوارى من حرِّها الجمراتُ

يكتبون التاريخَ لا زيف فيه

فاقرأوهم فَهُمْ رُواةٌ ثِقاتُ

لا تثرثر إذا مررتَ بجرحٍ

تكسرُ القلبَ هذه الثرثراتُ

رحل الحبُّ عن بلادي وغنّتْ

للتعاسةِ الأنفسُ الحاقداتُ

قهوةُ الصُّبحِ في الشِّفَاهِ رمادٌ

والفناجينُ في المقاهي نُعاةُ

كيف حَلَّ (فيزوفُ) في الصَّدرِ هذي

زفراتي عن ناره منبئاتُ

كلما ثار أنجدتني دموعي

فهي في العين (دجلةٌ) و(لفراتُ)

يا بلادي أراكِ حُبلى بوعدٍ

من يديه لن تُنهبُ الأمنيات

كلّما سار سار تحت خطاهُ

شارعٌ لا يَمُرُّ منه الطُّغاةُ

أنجبيه لكي يجفِّفَ نهرًا

من عَذَابٍ فتهنأُ الأمّهاتُ

لا تقولي المواتُ لم يُبقِ نبضًا

فمن الموت قد تجيء الحياة