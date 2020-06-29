جاستن بيبر يرفع دعوى تشهير ويطلب 20 مليون دولار

جاستن بيبر يرفع دعوى تشهير ويطلب 20 مليون دولار (ارشيفية:انترنت)

رفع مغني البوب الكندي جاستن بيبر دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي مطالبا بتعويض بقيمة 20 مليون دولار.

ورفع مغني البوب الشاب الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجليس العليا الخميس بعد أن كتب على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الادعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة عام 2014 هو أمر ”مستحيل من الناحية الواقعية“، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل دون الكشف عن هويتها، في تغريدة على تويتر حُذفت منذ ذلك الحين إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر في فندق في أوستن بولاية تكساس الأميركية في التاسع من مارس 2014.

أما المرأة الأخرى، التي عرفت نفسها باسم كادي، فقالت على تويتر أيضا إنها تعرضت للاعتداء من بيبر في غرفة فندق بمدينة نيويورك في مايو عام 2015.

ووصفت الدعوى القضائية الاتهامات التي وجهتها المرأتان بأنها ”أكاذيب ملفقة وشائنة“، مطالبة بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي لبيبر عما لحق به من أضرار.