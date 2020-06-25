في مثل هذا اليوم رحل الشيخ المتحرر محمود صبحي

الشيخ محمود صبحي والشيخ على مصطفى المصراتي في الملعب البلدي بطرابلس

في مثل هذا اليوم منذ سبعة أعوام رحل عنا الشيخ محمود صبحي. وهو من عائلة بن عبدالسلام المعروفة بباب بحر بالمدينة القديمة في طرابلس. وُلد الشيخ محمود سنة 1920 وترعرع بمنطقة ميزران، درس بكتّابها، ثم بكتّاب حورية بالمدينة القديمة. ثم درس بجامعة الأزهر وتحصل على درجة عليا في الشريعة، وظل مواظباً على الخطابة والرياضة داخل رواق المغاربة.

رجع من الأزهر عن عمر الثالثة والثلاثين. عمل بعد رجوعه إلى ليبيا بمعهد المعلمين إلى أن أصبح مديره. كان له بعد الاستقلال موقف مناهض لوجود القواعد الأجنبية داخل ليبيا، وشارك وتزعم المظاهرات المناوئة لقناعته. أصبح عضواً في مجلس النواب. وترأس لجنة التبرعات الليبية لجبهة التحرير الجزائرية خلال حربها مع فرنسا. اهتماماته بالنشاط الرياضي كانت كبيرة خلال الخمسينيات والستينيات، وشارك في تأسيس بعض النوادي في ليبيا وترأس البعثات في المحافل الدولية.

اشتغل بمحكمة طرابلس سنة 1967 وترأس جمعية الدعوة الإسلامية العام 1974. عين رئيساً للجنة الإفتاء، من بعد إلغاء وظيفة مفتي الديار، ثم انسحب منها. استقال من جمعية الدعوة سنة 1980. رجع إلى الدروس والمحاضرات الدينية في جوامع طرابلس منها: جامع ميزران، وجامع قرجي بباب البحر، وجامع التوغار بسوق الثلاثاء. أشرف على أوقاف التوغار الخيرية وترأس الكثير من مجالس فض المنازعات القبلية والعائلية في ليبيا كلها. وسد ثرى مقبرة شط الهنشير بطرابلس يوم 25/6/2013

الشيخ صبحي على يسار الصورة مع عياد ادريزه بملعب 24 ديسمبر ببنغازي

الشيخ محمود صبحي في النادي الأهلي ببنغازي

مصافحة من الشيخ محمود صبحي مع الرئيس جمال عبد الناصر

الشيخ محمود صبحي رجل المجتمع المدني

مرافق للمناضل أحمد بن بيلا

وعلى يسار الشيخ محمود صبحي الشيخ على مصطفى المصراتي

في مجلس النواب

مع عضوين من النادي الأهلىي بنغازي

عضو مع محكمة ثورة سبتمبر

ملصق عن الشيخ محمود صبحي

الشيخ محمود صبحي واحد ضيوفه

مع وجهاء من طرابلس

مع شيخ الخطاطين

مع كلاي وقبلة اجلال للقرآن الكريم

رفقة ضيف ليبيا محمد على كلاي

مع ضيف ليبيا محمد على كلاي

الشيخ محمود صبحي

الشيخ محمود صبحي في شبابه

الشيخ محمود صبحي احد رجال المجتمع المدني

شهادة تخرجه في الأزهر