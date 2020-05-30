«نتفليكس» تشتري «المسرح المصري»

صورة مؤرخة في 15 أبريل 2019 لمسرح إجيبشن ثياتر في هوليوود (أ ف ب)

نجحت شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي في إنهاء صفقة شراء مسرح «إجيبشيان ثياتر» (المسرح المصري) التاريخي في هوليوود، الجمعة.

وستستخدم «نتفليكس» هذا المسرح، الذي بني العام 1922 للعروض الأولى للأفلام وكذلك للعروض والفعاليات الخاصة، وفق «فرانس برس».

وقال سكوت ستوبر رئيس قسم الأفلام في «نتفليكس»، في بيان يؤكد إتمام الصفقة: «هذا المسرح جزء مهم من تاريخ هوليوود وقد حظي بتقدير من قبل مجتمع الأفلام في لوس أنجليس لنحو قرن».

وستدير «نتفليكس» التي لم تكشف قيمة الصفقة المكان، بالتعاون مع جمعية «أميريكان سينيماتك» غير الربحية، التي اشترت المسرح المتداعي من مسؤولي المدينة في العام 1996 ورممته بعد عامين.

وأنفقت «نتفليكس» مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، لجذب أفضل المواهب في صناعة الأفلام وأنتجت أفلامًا حازت جوائز عالمية ضمنها «روما» و«ذي إيرشمان».

وخلال العام الماضي، أعلن عملاق البث التدفقي أنه سيستخدم مسرح «باريس ثياتر» التاريخي في نيويورك الذي أُغلق قبل أشهر للمناسبات الخاصة والعروض.