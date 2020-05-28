فيلم سكورسيزي المقبل بطولة دي كابريو ودي نيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 مايو 2020, 01:03 مساء
فيلم سكورسيزي المقبل بطولة دي كابريو ودي نيرو (أرشيفية:انترنت)

توصلت شركة أبل إلى اتفاق بخصوص فيلم «‬‬كيلرز أوف ذا فلاور مون» للمخرج المخضرم مارتن سكورسيزي.

وسيقوم ببطولة الفيلم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، ويعد هذا ثاني فيلم كبير تحصل عليه شركة أبل بعد فيلم «‬‬غريهاون» العام الماضي بطولة توم هانكس، وفقا لوكالة «رويترز».

وأفادت تقارير لكل من جريدة «وول ستريت جورنال» وموقع «ديدلاين» أن الفيلم الجديد سيحمل شعار أبل أورجينال فيلم، وأن شركة بارامونت بيكتشرز التابعة لـ«فياكوم سي.بي.إس» ستتولى توزيعه على دور العرض في العالم.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن «أبل» تغلبت على منافسين مثل «نتفليكس» التي كانت مهتمة أيضا بإنتاج الفيلم، والفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل العنوان نفسه تأليف ديفيد غران، ويعتمد الكتاب على تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في قتل قبيلة الأوساج وهي من الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة في العشرينات.

وعرض آخر أفلام سكورسيزي «ذي أيرشمان» الأيرلندي على «نتفليكس» العام الماضي وساعد الشركة على زيادة عدد المشتركين في الربع الأخير من 2019.

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