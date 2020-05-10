بوسي ضيفة برنامج «اغلب السقا» مساء الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 03:26 مساء
بوسي ورزان مغربي في كواليس البرنامج (خاص لـ بوابة الوسط)

تظهر المطربة الشعبية بوسي كضيفة ومنافس أمام النجم أحمد السقا، في حلقة الأحد، من برنامج «اغلب السقا»، التي تُعرض على «MBC مصر» في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

برنامج «اغلب السقا» يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدى ساعة كاملة يتبارى الضيف والسقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج «اغلب السقا» على «MBC مصر» يوميا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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