الفنانة الليبية أميرة تسجل أغنية «غاب عقلها»

الفنانة الليبية، أميرة. (الوسط)

سجلت الفنانة الليبية، أميرة، أغنية «غاب عقلها»، كشارة البداية لمسلسل «سوق الجريد»، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

كما تستعد الفنانة الليبية، أميرة لـ«تنفيذ عمل غنائي ليبي من الزمن الجميل لأحد عمالقة الأغنية الليبية، سيجري تصويره على طريقة الفيديو كليب بالمدينة القديمة في طرابلس، ومن المقرر تصوير العمل بعد عيد الفطر».

بهذه الأغنية تسجل الفنانة أميرة عودتها إلى الساحة الفنية بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات، حيث سبق لها أن قدمت عدة أعمال، منها أغنية «وحشني»، وهي ديو جمعها بالفنان شاب جيلاني وشاركت في حفلة باريس مع الفنان الراحل محمد حسن وغنت من ألحانه «اسم لله عليك» وأغنية «وينك وينك»، كما غنت في 2013 أغنية «عاشقين ترابك».