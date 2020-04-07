توقيف عالم آثار وطلابه واصلوا الحفريات في العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 12:18 مساء
موقع أثري في منطقة تشيكلايو شمال غرب البيرو (أ ف ب)

أوقفت الشرطة البيروفية عالم آثار وتسعة من طلابه لإجرائهم حفريات أثرية في مقبرة عائدة لحقبة ما قبل الغزو الإسباني، رغم إجراءات العزل الإلزامي بسبب وباء كوفيد-19، على ما قالت وزارة الثقافة.

وأوضحت وزيرة الثقافة صونيا غيين لمحطة «كانال ان»، «أندد بتصرفات عالم الآثار بيتر فان دالن ومجموعة من تسعة أشخاص كانوا يجرون في الرابع من أبريل حفريات في موقع مقبرة ماكاتون الأثرية في تشانكاي خلال حالة الطوارئ»، وأضافت «هذا أمر مؤسف ومشين»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان عالم الآثار وطلابه في جامعة «ناسيونال مايور» في سان ماركوس حصلوا على إذن مسبق لإجراء حفريات في المقبرة الواقعة على بعد 80 كيلومترا شمال ليما، إلا أنه لم يكن يحق لهم مخالفة إجراءات العزل المعمول بها في البلاد منذ 16 مارس، وأوضحت الوزيرة أن الترخيص المتاح لهم «علق» بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

وأغلقت البيرو حدودها ومطاراتها وأعلنت حظر تجول يوميا من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، وذكرت محطة «كانال ان» أن عالم الآثار وطلابه نقلوا إلى مركز شرطة تشانكاي وفتحت أجهزة المدعي العام تحقيقا في القضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تفرض منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في مدن رئيسية
عربى
حصيلة الوفيات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيطاليا تعاود الارتفاع
دولى
وداعا فرج ادوال.. حارس مرمى الأفريقي بدرنة عملاق ومكتشف المواهب
رياضة محلية
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
بالصور: الانتهاء من تصوير مسلسل «جاري يا جاري» ببنغازي
ثقافة وفن
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
جديد «كورونا». . تفاؤل في أوروبا بتراجع الوباء والولايات المتحدة تنتظر الأصعب
دولى
إيران تتهم الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا
دولى
شباب صرمان يبتكرون أقنعة لمواجهة كورونا
رياضة محلية
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
جبريل .. المخطط الاستراتيجي الذي اصطادته السياسة
ليبيا
جريدة فرنسية: القوى الأجنبية لعبت دورا في حرب طرابلس أكثر من الليبيين أنفسهم
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: الكمامات ليست «الحل السحري» للوقاية من «كوفيد-19»