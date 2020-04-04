مونتريال تلغي أهم مهرجان للجاز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 01:48 مساء
عازف البوق تيرينس بلانشار خلال المهرجان الدولي للجاز في مونتريال في الأول من يوليو 2018 (أ ف ب)

في إطار الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي وباء «كورونا»، أعلن منظمو أكبر مهرجان جاز في مونتريال، وغيره من المهرجانات الشعبية التي تقام في هذه المدينة الكندية الناطقة بالفرنسية، الجمعة، إلغاءها.

وكان من المقرر أن تبدأ هذه المهرجانات في 25 يونيو، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام لمهرجان الجاز جاك بريمو، في بيان، «لم يكن هذا القرار الذي تم اتخاذه مع شركائنا والحكومة سهلاً لكنه أصبح ضروريًّا لحماية الجمهور والفنانين والموظفين».

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وأضاف أن مهرجان «ذي فرانكوس دي مونتريال» الذي تنظمه الجهة نفسها وكان من المقرر إقامته في 12 يونيو، تم إلغاؤه أيضًا.

وتجذب المهرجانات الموسيقية الصيفية مئات الآلاف من الوافدين كل عام إلى ثاني كبرى مدينة في كندا.

كما أعلن منظمو مهرجان «جست فور لافز» الشهير الذي يقام عادة في أواخر يوليو أنهم سيؤجلون العروض الكوميدية حتى الخريف.

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