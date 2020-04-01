«كورونا» يلغي مهرجان بايروت للأوبرا

صورة أرشيف ملتقطة في 25 يوليو 2019 في بايروت في جنوب ألمانيا تظهر مسرح مهرجان بايروت المكرس لموسيقى ريتشاد فاغنر (أ ف ب)

بسبب انتشار فيروس كورونا، ألغي مهرجان بايروت الشهير للأوبرا في ألمانيا، بعدما كان مقررا اعتبارا من 25 يوليو.

وقال المنظمون في بيان نشر على موقع المهرجان الإلكتروني: «يؤسفنا الاضطرار إلى إلغاء دورة العام 2020 بسبب الوباء»، إذ إن التدابير المعمول بها راهنا تجعل من الصعب جدا خصوصا تنظيم التدريبات، التي كان يفترض أن تبدأ في الأيام المقبلة، وفق «فرانس برس».

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ويتمحور المهرجان على أعمال فاغنر، وكانت دورة هذه السنة تشمل عرض «خاتم نيبلنغين» لريتشارد فاغنر، وستبقى البطاقات التي بيعت للعام 2020 صالحة لدورة السنة المقبلة على ما أكد المنظمون. وتسبب وباء كورونا المستجد بإلغاء أو إرجاء الكثير من الملتقيات الثقافية.

وأسس المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، ريتشارد فاغنر، مهرجان بايروت العام 1879. وهو يعتبر من مهرجانات الأوبرا الرئيسية في العالم.