عرض حكاية «سنين وعدت» لأروى جودة الأربعاء

«سنين وعدت» من بطولة أروى جودة وإخراج أحمد شفيق (خاص لـ بوابة الوسط)

يبدأ، الأربعاء المقبل، عرض أولى حلقات حكاية «سنين وعدت» عبر مجموعة قنوات «dmc» وهي الحكاية الثانية لمسلسل «إلا أنا».

وكانت شركة «أروما ستوديو» طرحت الإعلان التشويقي لها منذ عدة أيام وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«سنين وعدت» دراماتورجي عبير سليمان، سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج أحمد شفيق، وهي دراما مستوحاة عن قصص وشخصيات من حياتنا، فكرة وقصة للكاتب يسري الفخراني.

حكاية «سنين وعدت» من بطولة أروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.

من ناحية أخرى، حققت أولى حكايات المسلسل، التي حملت عنوان «بنات موسى» ردود فعل قوية من قبل الجماهير ونسب مشاهدة مرتفعة للحلقات تؤكد تعطش الجمهور لهذه النوعية من الدراما الحقيقية التي تتناول هموم حياته اليومية.

المسلسل من إنتاج شركتي «سينرجي» و«أروما ستوديوز» ومكون من 60 حلقة لمجموعة من القصص المستقلة، يشتمل على 6 بطلات و6 حكايات، وكل حكاية منها في 10 حلقات.

ودراما الحكايات مستوحاة من أحداث وقصص حقيقية تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.