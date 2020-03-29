توم هانكس يعود إلى أميركا بعد شفائه من فيروس كورونا

توم هانكس مع زوجته (أرشيفيه:انترنت)

عاد الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس انجليس، الجمعة، بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهما بفيروس كورونا.

وتم تصوير بطل فيلمي «فورست جامب» و«توي ستوري» وزوجته وهما يبتسمان لدى استقلالهما سيارة في المدينة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال موقع «تي إم زد» المهتم بأخبار المشاهير إن الصور التقطت بعد فترة وجيزة من هبوط الزوجين في مطار في لوس انجليس، وقال موقع «بيدغ سيكس» التابع لصحيفة «نيويورك بوست» إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة.

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول لجائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم، وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما المستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا، وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين، كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية عالميا.